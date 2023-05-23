Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Відео Авто

Тепер повністю онлайн: обміняти водійські права можна через Дію

23 Травня 2023, 12:22
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Авто, водій
Джерело: Pixabay

Обмін водійського посвідчення тепер можна замовити через Дію. За допомогою сервісу можна оновити як пластиковий документ, так і електронний.

Послуга буде корисною для багатьох українців. Приміром, коли закінчився термін дії документа водія, його загубили, або ж дані стерлися і погано читаються на картці.

Заміна водійських прав у Дії також буде корисною, коли водій змінив ім’я, прізвище або стать.

У сервісному центрі МВС зазначили, що в умовах воєнного стану медична довідка для заміни цього документа не потрібна. Після подачі заявки потрібно оплатити послугу протягом 10 хвилин, інакше заявка анулюється.

Щоб замінити водійські права у Дії, потрібно дотримуватися простої інструкції:

  1. Натисніть на Послуги та виберіть Заміна посвідчення водія;
  2. Оберіть причину заміни;
  3. Виберіть тип посвідчення – цифрове або цифрове і пластикове;
  4. Виберіть зручний СЦ, щоб забрати документ;
  5. Підпишіть заявку.

Нагадаємо, що в Україні змінять процес здачі на водійські права. За словами начальника СЦ МВС Миколи Рудика, це зроблять до кінця 2023 року.

Так, записатися на іспит можна буде онлайн, а в кабінетах для складання теорії буде одразу чотири перехресні камери. В авто для складання практики встановлять два відеореєстратори. Якщо учня не задовольнить підсумкова оцінка, він зможе оскаржити результати протягом 30 днів. Досі термін становив лише три дні.

Читайте також:
В Україні дозволили купувати авто з номерними знаками: чи доведеться доплачуватиВ Україні дозволили купувати авто з номерними знаками: чи доведеться доплачувати

Джерело
ГСЦ МВС України
Теги
Водійські права Додаток Дія МВС Посвідчення водія
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь