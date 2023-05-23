Обмін водійського посвідчення тепер можна замовити через Дію. За допомогою сервісу можна оновити як пластиковий документ, так і електронний.

Послуга буде корисною для багатьох українців. Приміром, коли закінчився термін дії документа водія, його загубили, або ж дані стерлися і погано читаються на картці.

Заміна водійських прав у Дії також буде корисною, коли водій змінив ім’я, прізвище або стать.

У сервісному центрі МВС зазначили, що в умовах воєнного стану медична довідка для заміни цього документа не потрібна. Після подачі заявки потрібно оплатити послугу протягом 10 хвилин, інакше заявка анулюється.

Щоб замінити водійські права у Дії, потрібно дотримуватися простої інструкції:

Натисніть на Послуги та виберіть Заміна посвідчення водія; Оберіть причину заміни; Виберіть тип посвідчення – цифрове або цифрове і пластикове; Виберіть зручний СЦ, щоб забрати документ; Підпишіть заявку.

Нагадаємо, що в Україні змінять процес здачі на водійські права. За словами начальника СЦ МВС Миколи Рудика, це зроблять до кінця 2023 року.

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