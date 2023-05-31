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Уменьшит количество отказов: в Дії модернизировали самые популярные строительные услуги

31 мая 2023, 20:05
Малиновская Ангелина редактор ленты
Уменьшит количество отказов: в Дії модернизировали самые популярные строительные услуги
Источник: Pixabay

На портале Дія модернизировали самые популярные строительные услуги.

Об этом сообщает Минцифры.

– Получайте строительные услуги еще эффективнее! Теперь можно редактировать уже поданное сообщение. А большинство данных в заявлении подтянется автоматически из Единой государственной электронной системы в сфере строительства (ЕГЭСБ), — говорится в сообщении.

Обновление значительно ускорит подачу заявления, а также минимизирует технические ошибки. Как следствие это снизит количество отказов от органов контроля.

На портале Дія можна получить три модернизированных услуги:

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