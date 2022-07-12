NASA опублікувало один із перших знімків телескопа Джеймса Вебба, який сфотографував далекий всесвіт із максимальною деталізацією.

Унікальною фотографією космічне агентство поділилося в Instagram.

У NASA зазначили, що новий телескоп зробив знімок менш ніж за день, тоді як застарілому Hubble знадобилося б кілька тижнів. Астрономи заявили, що це найглибше зображення Всесвіту із будь-коли зроблених.

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Експерти розповіли, що можна побачити на унікальному знімку. Так, телескоп показав туманність Кіля, екзопланету WASP-96b, туманність Південне Кільце, групу з п’яти галактик Квінтет Стефана та масивне скупчення космічних тіл SMACS 0723.

Фотографією телескоп довів свою ефективність – він зможе показати, що перебуває далеко від Землі. А це допоможе вченим більше дізнатися про існування та походження Всесвіту.

Телескоп Джеймс Вебб прийшов на заміну унікальному апарату Hubble – понад 30 років той радував астрономів своїми записами, і тепер настав час перейти на більш сучасний пристрій.

Відомо, що на розробку Джеймса Вебба пішло понад $10 млрд і роки роботи не лише NASA, а й світової космічної спільноти. Телескоп запустили у космос 25 грудня 2021 року, і зараз він готовий до повноцінної роботи.