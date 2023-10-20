Учені виявили нову форму льоду, яка тане тільки за дуже високих температур.

Ще п’ять років тому дослідники вперше відтворили цей екзотичний лід у лабораторних експериментах – він отримав назву суперіонний лід. Через рік вони підтвердили його існування і кристалічну структуру.

Минулого року дослідники з кількох лабораторій США виявили нову фазу суперіонного льоду. Про це пише Science Alert.

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Це відкриття поглиблює наші знання про те, чому Уран і Нептун мають такі незвичайні магнітні поля з кількома полюсами.

На Землі вода – це молекула, яка складається з двох атомів водню та одного атома кисню, що займають фіксоване положення при замерзанні.

Суперіонний лід відрізняється від цього, але може бути найпоширенішою формою льоду у Всесвіті. Імовірно, він заповнює надра не тільки Урана і Нептуна, а й екзопланет. Ці планети мають екстремальний тиск, що перевищує земний у два мільйони разів.