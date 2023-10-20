Ученые обнаружили новую форму льда, которая тает только при очень высоких температурах.

Еще пять лет назад исследователи впервые воссоздали этот экзотический лед в лабораторных экспериментах- он получил название суперионный лед. Спустя год они подтвердили его существование и кристаллическую структуру.

В прошлом году исследователи из нескольких лабораторий США обнаружили новую фазу суперионного льда. Об этом пишет Science Alert.

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Это открытие углубляет наши знания о том, почему Уран и Нептун имеют такие необычные магнитные поля с несколькими полюсами.

На Земле вода – это молекула, которая состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода, которые занимают фиксированное положение при замерзании.

Суперионный лед отличается от этого, но может быть самой распространенной формой льда во Вселенной. Предположительно, он заполняет недра не только Урана и Нептуна, но и экзопланет. Эти планеты имеют экстремальное давление, превышающее земное в два миллиона раз.