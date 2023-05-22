Сияние да Винчи: в небе над Украиной заметили редкое явление

Ночью с 21 на 22 мая украинцы могли наблюдать за редким небесным явлением — сиянием да Винчи. Так, Луна в этот момент была заметна в небе целиком, даже ее “неосвещенная” часть.

Пользователи сети сделали кучу снимков со спутником в эту ночь и делятся ими.

Примечательно, что такое явление наблюдается примерно раз на 10 лет. Сияние да Винчи получило такое название благодаря первооткрывателю явления — это делал легендарный изобретатель Леонардо да Винчи еще в 16 веке. Тогда он предположил, что это отражается свет от океанов Земли, из-за чего создается фантомное изображение обратной стороны спутника.

В это явление яркую часть Луны традиционно освещает Солнце — это около 5% от всего спутника. Остальную часть подсвечивает Земля — из-за этого большая часть космического тела еле заметно. Свет от Солнца рассеивается в атмосфере нашей планеты, из-за чего Луна выглядит тусклой.

Это не первое уникальное явление весны 2023 — 19 апреля над Киевом пролетел и разорвался метеорит. Изначально, его весы был около 300 кг, и на высоте 38 км он разлетелся на мелкие куски.