Метеоритний дощ ета-Аквариди: коли чекати і як побачити

Жителі Землі зможуть поспостерігати за рідкісним космічним явищем – на початку травня очікується пік падіння метеорів ета-Аквариди. Явище почалося 15 квітня і закінчиться 27 травня, а пік припадає з 5 на 6 травня.

На початку травня буде максимальна активність у нічному небі – можна буде спостерігати до 50 метеорів на годину. Навіть із 3 до 10 травня в небі пролітатиме до 30 космічних тіл на годину.

Науковці також дали цьому явищу логічне пояснення – “зорепад” ета-Аквариди утворюється, коли Земля проходить крізь шлейф частинок у космосі, яку утворила комета Галілео в сузір’ї Водолія.

Щоправда, спостерігати за метеорами буде досить складно – все через Місяць. Повний місяць очікується на 5 травня – саме тоді небо буде максимально освітлене супутниками Землі.

За потоком метеоритів найкраще спостерігати в темний час доби далеко від міста, щоб світлове забруднення не завадило. У затемненому місці краще вдивлятися в нічне небо – так очі зможуть адаптуватися і краще помічати космічні тіла.

Прямо зараз відбувається метеоритний дощ Ліриди, за яким можна спостерігати з 15 по 29 квітня. 19 квітня над Києвом був спалах – у Держкосмосі заявили, що це було падіння метеорита, а не супутника, як багато хто припускав.