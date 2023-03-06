У сервісі Дія тепер можна отримати судове рішення онлайн. Про нову послугу заявили в Мінцифри, додавши інструкцію для отримання документа.

Відомо, що постанова матиме кваліфікований підпис судді, і отримає таку ж юридичну силу, як і паперовий аналог.

Щоб отримати судову у Дії, потрібно виконати кілька кроків:

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Оновіть сервіс Дія до останньої версії; Увійдіть у застосунок і виберіть категорію Послуги; У меню з’явиться рядок Судові рішення – відкрийте документ і завантажте його на смартфон.

Раніше для цієї постанови потрібно було їхати до суду, стояти в чергах і збирати перелік необхідних документів. Тепер її можна отримати всього в кілька кліків.

Також глава Мінцифри Михайло Федоров анонсував і появу нових електронних послуг, пов’язаних із судовою системою.

– Електронні судові рішення – частина глобальної цифровізації судової системи України. Раніше команда Мінцифри вже запустила в Дії сповіщення про судові справи. Працюємо над наступними послугами, – заявив Федоров.

Утім, далеко не всі ідеї вдається реалізувати за планом – нещодавно Рада провалила законопроєкти про розмитнення авто у Дія. До цього Мінцифри підготували законодавчу базу для цієї популярної послуги в Україні, і навіть зробили калькулятор для прорахунку розмитнення за новими правилами.