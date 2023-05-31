Організація зручного зберігання продуктів та кухонного приладдя — актуальне питання для кожної господині. Адже саме правильна організація кухонного простору дозволить підтримувати кухню в чистоті й порядку.

Факти ICTV підготували лайфхаки, які допоможуть грамотно організувати зберігання продуктів та приладдя на будь-якій кухні.

Крупи

Їх краще зберігати у скляних або пластикових контейнерах, які щільно закриваються. Це можуть бути навіть звичайні скляні банки, які можна задекорувати на свій смак.

Банки чи контейнери з крупами зручно зберігати у висувній шухляді чи підвісній шафці. До речі, контейнери краще обирати прозорі, щоб ви слідкували, скільки крупи ще лишається.

Так зберігати можна не лише гречку, вівсянку чи пшоно, а й борошно.

Спеції

Багато маленьких пакетиків зі спеціями створюють хаос на полицях, тому для зручної організації їх зберігання краще використати спеціальні скляні баночки.

Спеціальні місткості можна замінити на баночки з-під соусів, які кладуть разом з сушами під час доставки.

Кришки від каструль

Спершу потрібно визначитись з місцем зберігання. Існує кілька зручних способів зберігання кришок від посуду:

Спеціальні органайзери для кухонних кришок – це зручно та оригінально.

Також кришки можна тримати у шухлядці із посудом, якщо відділити їх перегородкою.

Класичний варіант — висувний ящик або полиця, але з високими бортами.

Сковорідки та каструлі

Вони теж займають чимало місця, тому їх можна розмістити на спеціальних підвісних конструкціях. Таке рішення стане яскравим акцентом в інтер’єрі та помітно зекономить простір в ящиках.

Якщо такий варіант не для вас, можна зберігати сковорідки в духовці чи купити спеціальні органайзери для кухонного приладдя.

Побутова хімія

Зазвичай такі речі зберігають під раковиною. Щоб зекономити там місце, усі засоби можна помістити у спеціальний контейнер чи коробку.

Овочі

Картопля, цибуля, часник, авокадо та помідори не люблять холоду, тому їх можна розмістити в плетених кошиках, висувних ящиках, пластикових або металевих контейнерах.

До речі, такі місткості також можна використати в якості декору кухні, якщо їх підібрати під загальну колірну гамму.