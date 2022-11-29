Кабінет міністрів затвердив необхідні документи, щоб Starlink завозилися в Україну без мита і ПДВ. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

Також він наголосив, що нині ведуться переговори про можливість купити нову велику партію з тисячі Starlink для нашої країни. Зокрема, для Пунктів незламності, де є світло, вода, тепло і зв’язок.

– Працюємо над тим, щоб кожен такий пункт забезпечити Starlink… Сьогодні ми також затвердимо необхідні документи, щоб Starlink завозилися в Україну без мита і ПДВ. Це здешевить їхню вартість і дозволить забезпечити їх для більшої кількості людей і організацій, – зазначив Денис Шмигаль.

Раніше ми писали про те, що Starlink підвищить ціни на послуги в Україні. Так, вартість для українців зросла з $60 до $75 на місяць — від 2 200 до 2 700 грн відповідно. Зміни набудуть чинності вже 29 грудня.

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Варто зазначити, що жителі більшості країн платять більше.