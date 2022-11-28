В Україні через постійні відключення світла є серйозні перебої з мобільним інтернетом та зв’язком. Тож багато хто з українців замислюється над тим, як вирішити цю проблему та бути завжди в строю, а найголовніше – мати змогу працювати онлайн. Starlink може бути гарною альтернативою, адже працює там, де інтернет ненадійний або повністю недоступний. Які ціни та як підключити Starlink – читайте далі.

Скільки коштуватиме Starlink

У разі приватного ввезення кожен самостійно платить і за термінали, і за зв’язок відповідно до комерційних тарифів на сайті Starlink.

Стандартний пакет супутникового інтернету від Starlink коштує $110 на місяць. Також потрібно придбати обладнання вартістю $599.

Зараз дивляться

З 24 серпня Україна отримала спеціальну ціну: абонентську плату $60, та $385 – за обладнання. Пільгова ціна діятиме до наступного перегляду тарифної політики. До пакету підключення входить термінал (антена), Wi-Fi роутер та кабель довжиною 30 м.

За ці кошти ви отримаєте інтернет зі швидкістю від 50 до 150 Мбіт/с з можливою затримкою сигналу від 20 до 40 мілісекунд.

Як замовити Starlink: покрокова інструкція

Щоб придбати Starlink та доставити в Україну, необхідно виконати наступні кроки.

Зайти на офіційний сайт Starlink На головній сторінці вказати адресу, де плануєте встановити обладнання (країна, місто, вулиця, поштовий індекс). Система автоматично перевірить, чи є можливість зробити це на вказаній локації. Заповнити форму та сплатити депозит $60. Дочекатися електронного листа від Starlink, де буде вказано, що за вашою адресою можлива доставка. Оплатити ціну за обладнання. Отримати та встановити Starlink.

Скільки триватиме доставка

Зазвичай вона займає 2–3 тижні після того, як ви отримаєте листа. Вартість доставки в пакет не входить. Коли термінал прибуде в Україну, він уже буде готовий до роботи та прив’язаний до вашого облікового запису.

Встановити обладнання можна самостійно. Детальна інструкція є в комплекті.