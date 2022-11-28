В Україні через постійні відключення світла є серйозні перебої з мобільним інтернетом та зв’язком. Тож багато хто з українців замислюється над тим, як вирішити цю проблему та бути завжди в строю, а найголовніше – мати змогу працювати онлайн. Starlink може бути гарною альтернативою, адже працює там, де інтернет ненадійний або повністю недоступний. Які ціни та як підключити Starlink – читайте далі.
Скільки коштуватиме Starlink
У разі приватного ввезення кожен самостійно платить і за термінали, і за зв’язок відповідно до комерційних тарифів на сайті Starlink.
Стандартний пакет супутникового інтернету від Starlink коштує $110 на місяць. Також потрібно придбати обладнання вартістю $599.
З 24 серпня Україна отримала спеціальну ціну: абонентську плату $60, та $385 – за обладнання. Пільгова ціна діятиме до наступного перегляду тарифної політики. До пакету підключення входить термінал (антена), Wi-Fi роутер та кабель довжиною 30 м.
За ці кошти ви отримаєте інтернет зі швидкістю від 50 до 150 Мбіт/с з можливою затримкою сигналу від 20 до 40 мілісекунд.
Як замовити Starlink: покрокова інструкція
Щоб придбати Starlink та доставити в Україну, необхідно виконати наступні кроки.
- Зайти на офіційний сайт Starlink.
- На головній сторінці вказати адресу, де плануєте встановити обладнання (країна, місто, вулиця, поштовий індекс). Система автоматично перевірить, чи є можливість зробити це на вказаній локації.
- Заповнити форму та сплатити депозит $60.
- Дочекатися електронного листа від Starlink, де буде вказано, що за вашою адресою можлива доставка.
- Оплатити ціну за обладнання.
- Отримати та встановити Starlink.
Скільки триватиме доставка
Зазвичай вона займає 2–3 тижні після того, як ви отримаєте листа. Вартість доставки в пакет не входить. Коли термінал прибуде в Україну, він уже буде готовий до роботи та прив’язаний до вашого облікового запису.
Встановити обладнання можна самостійно. Детальна інструкція є в комплекті.