Кабинет министров утвердил необходимые документы, чтобы Starlink завозились в Украину без пошлины и НДС. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Также он подчеркнул, что в настоящее время ведутся переговоры о возможности купить новую большую партию из тысячи Starlink для нашей страны. В частности, для Пунктов незламності, где есть свет, вода, тепло и связь.

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— Работаем над тем, чтобы каждый такой пункт обеспечить Starlink… Сегодня мы также утвердим необходимые документы, чтобы Starlink завозились в Украину без пошлины и НДС. Это удешевит их стоимость и позволит обеспечить их для большего количества людей и организаций, — отметил Денис Шмыгаль.

Ранее мы писали о том, что Starlink повысит цены на услуги в Украине. Так, стоимость для украинцев выросла с $60 до $75 в месяц — от 2 200 до 2 700 грн соответственно. Изменения вступят в силу уже 29 декабря.

Стоит отметить, что жители большинства стран платят больше.