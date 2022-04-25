На фоне войны Украины с Россией, Илон Маск и его компания SpaceX передали более 10 тыс. терминалов Starlink. Эти девайсы нужны для подключения к спутниковому интернету, который только на днях стал доступен всем украинцам. Правда, чтобы воспользоваться передовой технологией, одного желания недостаточно.

В Госспецсвязи рассказали подробности о новинке, а также как подключиться к Starlink.

Что такое Starlink и кто может им пользоваться в Украине

Starlink — это передовой проект, который с помощью огромного количества спутников на околоземной орбите и терминалов предоставляет доступ к скоростному интернету в любой точке Земли.

Компания SpaceX и Илон Маск подключили технологию в Украине еще в конце февраля, когда Россия начала широкомасштабное вторжение. На протяжении войны нашей стране бесплатно отправили больше 10 тыс. терминалов для подключения к Starlink — они использовались военными, а также на объектах критически важной инфраструктуры.

Кто может пользоваться Starlink и как подключиться

Уже с 20 апреля в Украине можно подключаться к спутниковому интернету Илона Маска всем желающим.

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Для этого необходимо специальный терминал, которые активно продает Starlink. Он доступен вместе с супутниковой тарелкой. Его поставками занимается компания Илона Маска — в комплект также входят инструкции для подключения и использования. Как подключиться к Starlink можно узнать и на сайте компании.

В Госспецсвязи утверждают, что процесс подключения достаточно простой — нужно подключить антенну к терминалу с помощью кабеля, а затем соединить с єлектросетью. Также необходимо настроить и смартфон — нужно скачать приложение Starlink с App Store или Google Play, в зависимости от ОС устройства. Инструкция в программе подскажет дальнейшие действия.

Если нет терминала Starlink, к спутниковой сети можно получить доступ через устройство другого пользователя. Только он решает — пользоваться интернетом самостоятельно, или предоставить доступ остальным.

Сколько стоит терминал Starlink и где его купить

Устройств для подключения к спутниковой связи стоит достаточно дорого — $500 за терминал и антенну. Однако за услуги компании придется платить еще $99 в месяц в качестве абонентской платы.

Сейчас набор можно приобрести на сайте www.starlink.com в странах, где есть представительство компании. В Украине только планируют открыть офис Starlink для поддержки клиентов и дальнейших предоставлений услуг.