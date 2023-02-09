SpaceX обмежила українським військовим доступ до супутникової мережі Starlink для керування безпілотниками та дронами. Про це заявила президент SpaceX Гвін Шотвелл під час конференції у Вашингтоні.

Глава корпорації заявила своє незадоволення через користування зв’язком як зброєю.

– Українці використовували його таким чином, який був неоговореним і не був частиною будь-якої угоди, – заявила Гвінн.

Так, наші військові активно використовують безпілотники та дрони як розвідку та знищення живої сили противника за допомогою скидання гранат. Ймовірно, апарати працюють у парі зі Starlink, що й не сподобалося керівнику компанії.

Зараз дивляться

– Є речі, які ми можемо зробити, щоб обмежити їхні можливості. Деякі з обмежень ми вже запровадили, – заявила Шотвелл про дрони.

За словами глави SpaceX, таке використання супутникової мережі виходить за межі угоди з українською владою. Допомога зі Starlink надавалася для гуманітарних цілей, таких як доступ до мережі лікарень, банків та українців, які постраждали від війни.

– Ми знаємо, що військові використовують їх для зв’язку, і це нормально. Але ми ніколи не хотіли, щоб вони використовували його з наступальною метою, – додала Шоттвел.

Нагадаємо, що Ілон Маск підтримав Україну наданням терміналів Starlink та доступу до супутникової мережі ще з перших днів повномасштабного вторгнення. Українці отримали десятки тисяч одиниць апаратури, яка дозволила координувати свої дії військовим, владі та критичній інфраструктурі.

На початку лютого глава Мінцифри Михайло Федоров заявив, що Маск вклав $100 млн у майбутню перемогу України.