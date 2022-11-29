Компания Starlink Илона Маска повысила стоимость своих услуг. Так, спутниковый интернет от миллиардера теперь дороже в ряде стран, в том числе и в Украине. Об этом стало известно в письме, отправленном украинским пользователям.

Так, стоимость для украинцев выросла с $60 до $75 в месяц — от 2 200 до 2 700 грн соответственно. Впрочем, по меркам компании, это все еще минимальный тариф — жители большинства стран платят намного больше. Изменения вступят в силу уже в конце этого года — 29 декабря.

— Ежемесячная стоимость сервиса Starlink повысится с $60 до $75. Новая цена будет применяться для вашей подписки с 29.12.2022, — сообщает компания SpaceX пользователям.

Впрочем, это не все ценовые изменения — теперь и сами гаджеты для работы Starlink подорожали. Если раньше базовый набор обходился в $500, то теперь его стоимость выросла до $750.

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Напомним, что еще летом тариф для украинцев стоит $100, но на День Независимости Украины Маск порадовал отличными новостями — услуга подешевела для нас до $60. Похоже, время акций закончилось.

Напомним, что в начале ноября SpaceX заявила об ограничениях для пользователей Starlink. Так, теперь ежемесячный трафик для пользователей не должен превышать 1 ТБ. В противному случае, придется занижать скорость для скачивания на фоне увеличения количества клиентов.