Міністерство цифрової трансформації планує розгорнути публічні Wi-Fi точки. Це необхідно у разі відсутності мобільного зв’язку під час відключення електроенергії.

Про це заявив голова Мінцифри Михайло Федоров.

За словами чиновника, зараз держава у процесі отримання 1570 терміналів Starlink, які забезпечать доступ до Wi-Fi мережі на об’єктах соціальної інфраструктури. Наприклад, на залізничних станціях.

Зараз дивляться

Відомо, що термінали дістануться нам від польських колег.

– Ми хочемо забезпечити країну залізобетонними місцями для зв’язку за будь-якої ситуації. У тому числі розглядаємо використання Tesla Powerwall, Starlink, щоб такі точки публічного зв’язку були в Україні та працювали незалежно від роботи енергомережі, – заявив міністр.

Щодо термінів, то локації для публічного доступу до Wi-Fi запрацюють протягом листопада. Примітно, що частина терміналів піде на тестування, а потім – для надання мережі українцям.

Відомо, що в Україні рекордна кількість терміналів Starlink навіть за мірками світу. Зараз на території країни працює близько 25 тис. терміналів, і всі вони допомагають військовим та критичній інфраструктурі підтримувати стабільний зв’язок.

Нагадаємо, що Маск обіцяє стабільну роботу Starlink в Україні. Раніше мільярдер скаржився на високу вартість підтримки працездатності, але потім сам заявив, що збирається й надалі нам допомагати фінансово.