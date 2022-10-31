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Starlink допоможе Україні створити публічні Wi-Fi точки: щоб бути на зв’язку 24/7

31 Жовтня 2022, 16:58
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Starlink допоможе Україні створити публічні Wi-Fi точки: щоб бути на зв’язку 24/7

Міністерство цифрової трансформації планує розгорнути публічні Wi-Fi точки. Це необхідно у разі відсутності мобільного зв’язку під час відключення електроенергії.

Про це заявив голова Мінцифри Михайло Федоров.

За словами чиновника, зараз держава у процесі отримання 1570 терміналів Starlink, які забезпечать доступ до Wi-Fi мережі на об’єктах соціальної інфраструктури. Наприклад, на залізничних станціях.

Зараз дивляться

Відомо, що термінали дістануться нам від польських колег.

– Ми хочемо забезпечити країну залізобетонними місцями для зв’язку за будь-якої ситуації. У тому числі розглядаємо використання Tesla Powerwall, Starlink, щоб такі точки публічного зв’язку були в Україні та працювали незалежно від роботи енергомережі, – заявив міністр.

Щодо термінів, то локації для публічного доступу до Wi-Fi запрацюють протягом листопада. Примітно, що частина терміналів піде на тестування, а потім – для надання мережі українцям.

Відомо, що в Україні рекордна кількість терміналів Starlink навіть за мірками світу. Зараз на території країни працює близько 25 тис. терміналів, і всі вони допомагають військовим та критичній інфраструктурі підтримувати стабільний зв’язок.

Нагадаємо, що Маск обіцяє стабільну роботу Starlink в Україні. Раніше мільярдер скаржився на високу вартість підтримки працездатності, але потім сам заявив, що збирається й надалі нам допомагати фінансово.

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Джерело
Forbes Україна
Теги
Starlink Війна в Україні Мінцифри
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