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Stand with Ukraine! Приложение Reface объявило информационный бой против россиян

27 февраля 2022, 13:37
Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Stand with Ukraine! Приложение Reface объявило информационный бой против россиян
Источник: Depositphotos

Украинский стартап, приложение Reface устроило россиянам информационный бой. Приложение запустило акцию на 200 млн пользователей, чтобы распространить правду о вторжении РФ в Украину.

– Компания начала рассылать российским пользователям уведомления с призывом выходить на митинги и защитить свой народ. Нажимая на оповещения, пользователи видят реальные кадры российского вторжения в Украину, – рассказали в Минцифри.

Такие уведомления уже получили девять миллионов пользователей. В частности, правду о войне в Украине получили два млн россиян.

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Кроме того, Reface призывает пользователей всего мира поддержать Украину видео с призывом: Stand with Ukraine! Stop the war! И хештегом #StandWithUkraine.

В Минцифре призвали другие украинские и мировые продукты поддерживать Украину.

— Преодолеть агрессора — наша общая миссия, — заявили в Минцифри.

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Теги
Війна в Україні , Мінцифри
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