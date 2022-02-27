Stand with Ukraine! Приложение Reface объявило информационный бой против россиян

Украинский стартап, приложение Reface устроило россиянам информационный бой. Приложение запустило акцию на 200 млн пользователей, чтобы распространить правду о вторжении РФ в Украину.

– Компания начала рассылать российским пользователям уведомления с призывом выходить на митинги и защитить свой народ. Нажимая на оповещения, пользователи видят реальные кадры российского вторжения в Украину, – рассказали в Минцифри.

Такие уведомления уже получили девять миллионов пользователей. В частности, правду о войне в Украине получили два млн россиян.

Кроме того, Reface призывает пользователей всего мира поддержать Украину видео с призывом: Stand with Ukraine! Stop the war! И хештегом #StandWithUkraine.

В Минцифре призвали другие украинские и мировые продукты поддерживать Украину.

— Преодолеть агрессора — наша общая миссия, — заявили в Минцифри.