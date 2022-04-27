США готовы заплатить $10 млн за информацию о шести россиянах, обвиняемых в кибератаках. Злоумышленников обвиняют в нанесении вреда украинской и американской инфраструктуре в 2017 году.

Власти США считают, что эти шестеро хакеров являются сотрудниками российской разведки. Они принадлежат к группировке Sandworm Team, и были ответственными за кибератаку NotPetya — ущерб от злодеяний американским корпорациям оценивается в почти $1 млрд.

Кибератака NotPetya произошла летом 2017 года — массовое распространение компьютерного вируса вывело из строя системы в Украине, уничтожила данные из банков, энергетических компаний, высокопоставленных государственных чиновников и аэропорта. Это также затронуло компьютеры в других странах, в том числе в Европе и США. Россия отрицает свою причастность.

Теперь США озолотят любого, кто поможет указать на местоположение лиц, причастных к атаке NotPetya.

На фоне полномасштабного вторжения России в Украину, хакеры врага не оставляют попыток нанести вред нашей стране в технологическом плане.

Эксперты по кибербезопасности из CERT-UA заявили, что на электронные адреса украинцев массово рассылают письма, в которых обнаружены вирусы. Речь идет о письмах, якобы связанных с Covid-19. Внутри хранится таблица, которую нужно скачать для открытия. После загрузки, вирус незаметно проникает в систему компьютера.