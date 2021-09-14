Американський підприємець та співзасновник Apple Стів Возняк оголосив про створення приватної космічної компанії Privateer Space.

Стів повідомив, що його компанія не буде схожою на конкурентів. Privateer Space працюватиме над тим, щоб космос став безпечним і доступним для всього людства.

Детальніше про плани компанії Возняк розповість на технологічній конференції AMOS 2021, яка відбудеться 14 вересня на острові Мауї Гавайського архіпелагу.

Співзасновником Privateer Space став колишній інженер Apple Алекс Філдінг. Варто зауважити, що Возняк і Філдінг неодноразово працювали разом над різними проектами.

У 2002 році вони стали співзасновниками компанії Wheels of Zeus (WoZ), яка займалася розробкою смарт-трекерів на основі супутникової навігації GPS.

Пізніше Возняк увійшов до ради директорів Ropcord Networks, робототехнічної компанії, заснованої Філдінгом після закриття Wheel of Zeus у 2006 році.

Очевидно, Возняк і Філдінг планують вийти на висококонкурентний ринок приватних аерокосмічних послуг, де себе дуже комфортно почувають SpaceX Ілона Маска, Blue Origin Джеффа Безоса та Rocket Lab Пітера Бека.

Нагадаємо, що Стів Возняк заснував Apple разом зі Стівом Джобсом і Рональдом Вейном у 1976 році. Згодом компанія випустила на ринок першу модель однойменного комп’ютера.

У 1981 році Возняк потрапив в авіакатастрофу, після чого відійшов від участі в управлінні Apple. Пізніше він працював як інженер і вчений, співпрацюючи з низкою компаній і некомерційних об’єднань.

Возняк все ще числиться співробітником Apple і продовжує отримувати зарплату. Раніше він пояснював, що єдиною людиною, яка могла його звільнити, був Стів Джобс, який помер у 2011 році.