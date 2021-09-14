Американский предприниматель и соучредитель Apple Стив Возняк объявил о создании частной космической компании Privateer Space.

Стив сообщил, что его компания не будет похожа на конкурентов. Privateer Space будет работать над тем, чтобы космос стал безопасным и доступным для всего человечества.

Подробнее о планах компании Возняк расскажет на технологической конференции AMOS 2021, которая состоится 14 сентября на острове Мауи Гавайского архипелага.

Соучредителем Privateer Space стал бывший инженер Apple Алекс Филдинг. Стоит заметить, что Возняк и Филдинг неоднократно работали вместе над различными проектами.

В 2002 году они стали соучредителями компании Wheels of Zeus (WoZ), которая занималась разработкой смарт-трекеров на основе спутниковой навигации GPS.

Позже Возняк вошел в совет директоров Ropcord Networks, робототехнической компании, которая была основана Филдингом после закрытия Wheel of Zeus в 2006 году.

Очевидно, Возняк и Филдинг планируют выйти на высококонкурентный рынок частных аэрокосмических услуг, где себя очень комфортно чувствуют SpaceX Илона Маска, Blue Origin Джеффа Безоса и Rocket Lab Питера Бека.

Напомним, что Стив Возняк основал Apple вместе со Стивом Джобсом и Рональдом Уэйном в 1976 году. Впоследствии компания выпустила на рынок первую модель одноименного компьютера.

В 1981 году Возняк попал в авиакатастрофу, после чего отошел от участия в управлении Apple. Позже он работал как инженер и ученый, сотрудничая с рядом компаний и некоммерческих объединений.

Возняк все еще числится сотрудником Apple и продолжает получать зарплату. Ранее он объяснял, что единственным человеком, который мог его уволить, был Стив Джобс, скончавшийся в 2011 году.