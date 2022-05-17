В умовах війни дуже важливо підтримувати зв’язок з близькими, а також отримувати оперативну інформацію про те, що відбувається в області або навіть країні.

У цьому дуже допомагає смартфон. Однак телефони мають один недолік — їх потрібно постійно заряджати, і це буває дуже проблематично зробити в умовах війни.

Як заощаджувати заряд на телефоні – далі в матеріалі.

У Держспецзв’язку рекомендують перевести смартфон на режим економії заряду. Така функція є як у смартфонах на Android, так і iOS. Екран споживає величезну кількість заряду – яскравість потрібно зробити мінімальною. Аналогічно і з режимом очікування дисплея – він має бути коротким: зробити це можна через налаштування. До списку вимкнених функцій можна приписати вібрацію, автозавантаження програм, а також синхронізацію.

Автоматичний поворот екрана може несподівано залишити без зв’язку – краще вимкнути його.

Якщо ви знаходитесь вдома і не потребуєте використання карт – варто вимкнути GPS. Bluetooth також не потрібен, якщо до смартфона не підключати бездротові навушники або мультимедіа в авто.

Якщо є доступ до надійної мережі Wi-Fi – можна увімкнути Режим польоту на смартфоні. Це суттєво заощадить заряд пристрою, хоч і відключить доступ до мобільної мережі.

Щоб не завантажувати пристрій завантаженням важливих файлів та інструкцій, рекомендується завантажити їх на телефон.

Смартфон швидко розряджається під час перегляду відео або запуску ігор. У критичні моменти краще уникати цих розваг.

Багато програм також активно завантажують смартфон у фоновому режимі, навіть якщо вони не відкриті. Щоб зберегти заряд на смартфоні, Держспецзв’язок рекомендує видалити не критично важливі програми.

У багатьох смартфонів є голосовий помічник, який реагує на команди. Робиться це за допомогою мікрофона, який також споживає левову частку заряду акумулятора. Його краще вимкнути, а всі завдання вводити вручну.