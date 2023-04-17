Компания SpaceX запустит в космос самую большую ракету Starship — это состоится уже 17 апреля. Цели миссии — сделать один оборот космического корабля вокруг земного шара.

На сегодня это также и самая мощная ракета в мире. Высота Starship составляет почти 120 м, а тяга почти вдвое больше, чем у любой другой ракеты в истории. Запуск запланирован на 16.00, а трансляция начнется уже в 14.00,

Запуск SpaceX Starship: онлайн трансляция

Взлет запланирован с космодрома Бока-Чика в Техасе, и в корабле не будет экипажа. Сам Илон Маск, глава SpaceX, призвал всех умерить свои ожидания. Часто бывают различные сбои, особенно во время первого запуска.

— Это первый запуск очень сложной, гигантской ракеты, поэтому она может не взлететь. Мы будем очень осторожны, и если мы увидим что-то, что вызовет у нас опасения — старт придется отложить. Если мы все-таки запустимся, я буду считать победой все, что не приведет к разрушению самой стартовой площадки, — заявил миллиардер.

Маск делает большие ставки на ракету Starship. Она будет многоразовой и сможет доставлять людей и спутники на орбиту по несколько раз в день.

Напомним, что и жители Земли смогут насладиться космическим зрелищем — прямо сейчас проходят метеорные дожди Лириды. С 15 по 29 апреля в ночном небе можно будет наблюдать за “падением” космических тел.