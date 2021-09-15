Компания SpaceX запустит в космос первый полностью гражданский экипаж. Миссия называется Inspiration4. Пятичасовое стартовое окно откроется 16 сентября в 03.02 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция миссии Inspiration4:

Экипаж отправится в космос на корабле Crew Dragon, и проведет на орбите три дня.

Взлет планируется в Космическом центре Кеннеди NASA во Флориде.

Корабль будет пребывать на орбите выше Международной космической станции. Crew Dragon будет вращаться вокруг Земли каждые 90 м по индивидуальной траектории полета.

Кто полетит в космос

В космос в составе первого гражданского экипажа отправятся основатель и глава компании Shift4 Payments Джаред Айзекман, ассистентка врача больницы St. Jude Children’s Research Hospital Хейли Арсено с протезом вместо тазобедренной кости, ветеран ВВС США Крис Семброски и педагог и обученный пилот Сайен Проктор.

О запуске миссии стало известно в феврале этого года. Изначально Inspiration4 должна была стать благотворительной миссией. Айзекман выкупил все четыре билета. Он сразу же отдал один билет сотруднице больницы. Остальные два билета разыграли через аукцион. Чтобы стать участником аукциона, нужно было сделать пожертвования больнице.

Семброски выбрали по открытому конкурсу из примерно 72 тысяч заявок, Проктор — из двухсот заявок. Больница в итоге получила $15 млн. Также Айзекман со своего кармана отдал $100 млн.