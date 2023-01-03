SpaceX відправить до космосу український супутник PolyITAN-HP-30. Апарат було створено до 30-річчя незалежної України, і тепер він вирушить до космосу, щоб допомогти нашим дослідникам.

Про це повідомили у Міністерстві освіти та науки України.

Трансляцію запуску Falcon-9 з українським наносупутником можна переглянути нижче:

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Так, запуск ракети Falcon-9 з апаратом PolyITAN-HP-30 заплановано на 3 січня о 16:56 за Києвом. Зліт відбудеться у США на мисі Карнаверал.

– Наносупутник створили вчені Національного технічного університету України Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського виключно за бюджетні кошти, які надаються Міністерством освіти і науки України в рамках реалізації відповідних проектів-переможців конкурсів наукових досліджень та розробок та договору базового фінансування, – повідомили у міністерстві.

Відомо, що завдання українського наносупутника в космосі – допомогти з дослідженнями щодо функціонування теплих труб для подальшої термостабілізації апаратів.

Для SpaceX це черговий запуск ракети за останні тижні. Наприкінці грудня 2022 року корпорація відправила до космосу 54 супутники Starlink нового покоління. Новинка дозволить приймати зв’язок прямо на смартфон без додаткової апаратури.