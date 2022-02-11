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SpaceX показала 120-метрову ракету Starship 20 та вежу Мехазіла

11 Лютого 2022, 10:08
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Корабль Starship

Компанія SpaceX показала готовий до запуску прототип ракети Starship 20 і 140-метрову вежу для обслуговування космічного апарату під назвою Мехазіла.

Так, за допомогою роботизованого маніпулятора на вежі вдалося приєднати прототип Starship до ракети-носія Super Heavy Booster 4. З її допомогою SpaceX також хоче зловити космічний апарат під час повернення на Землю.

Перший прототип ракети зібрали ще у серпні 2021 року – тоді це було необхідно для тестів на Землі. Тепер Starship підготували до орбітального запуску – спочатку його запланували на кінець 2021 року, але зараз SpaceX хоче отримати дозвіл на політ до кінця лютого.

Крім того, у Twitter опублікували відео з тестування двигуна Raptor 2, які й підійматимуть ракету в космос.

Спочатку Starship створювався для колонізації Марса і Місяця. Ракета здатна доставити людей і цінний вантаж масою до 150 тонн на навколоземну орбіту, потім самостійно повернутися на Землю для повторних місій.

SpaceX також показали відеоролик, у якому показали процес колонізації Марса – від запуску ракет із Землі до створення величезної кількості стартових майданчиків для космічних кораблів на червоній планеті.

Крім Starship, компанія зараз вивчає проблему супутників Starlink – компанія втратила близько 40 космічних апаратів із 49 виведених на орбіту 3 лютого через геомагнітну бурю.

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Теги
SpaceX , Starship , Ілон Маск , Марс
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