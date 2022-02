Компанія SpaceX показала готовий до запуску прототип ракети Starship 20 і 140-метрову вежу для обслуговування космічного апарату під назвою Мехазіла.

Так, за допомогою роботизованого маніпулятора на вежі вдалося приєднати прототип Starship до ракети-носія Super Heavy Booster 4. З її допомогою SpaceX також хоче зловити космічний апарат під час повернення на Землю.

The launch tower at Starbase will help stack Starship and catch the Super Heavy rocket booster pic.twitter.com/xXmonamEDA

— SpaceX (@SpaceX) February 11, 2022