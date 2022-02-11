Компанія SpaceX показала готовий до запуску прототип ракети Starship 20 і 140-метрову вежу для обслуговування космічного апарату під назвою Мехазіла.

Так, за допомогою роботизованого маніпулятора на вежі вдалося приєднати прототип Starship до ракети-носія Super Heavy Booster 4. З її допомогою SpaceX також хоче зловити космічний апарат під час повернення на Землю.

The launch tower at Starbase will help stack Starship and catch the Super Heavy rocket booster pic.twitter.com/xXmonamEDA — SpaceX (@SpaceX) February 11, 2022

Перший прототип ракети зібрали ще у серпні 2021 року – тоді це було необхідно для тестів на Землі. Тепер Starship підготували до орбітального запуску – спочатку його запланували на кінець 2021 року, але зараз SpaceX хоче отримати дозвіл на політ до кінця лютого.

Крім того, у Twitter опублікували відео з тестування двигуна Raptor 2, які й підійматимуть ракету в космос.

Raptor 2 generates more than 230 tons of thrust at sea level, up from Raptor 1’s 185 tons pic.twitter.com/o1Rqjwx6Ql — SpaceX (@SpaceX) February 11, 2022

Спочатку Starship створювався для колонізації Марса і Місяця. Ракета здатна доставити людей і цінний вантаж масою до 150 тонн на навколоземну орбіту, потім самостійно повернутися на Землю для повторних місій.

SpaceX також показали відеоролик, у якому показали процес колонізації Марса – від запуску ракет із Землі до створення величезної кількості стартових майданчиків для космічних кораблів на червоній планеті.

Крім Starship, компанія зараз вивчає проблему супутників Starlink – компанія втратила близько 40 космічних апаратів із 49 виведених на орбіту 3 лютого через геомагнітну бурю.