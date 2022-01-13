На сьогодні, 13 січня, заплановано запуск українського космічного апарату Січ-2-1 з ракетою-носієм Falcon 9 американської компанії SpaceX.

Нагадаємо, що 20 грудня 2021 року на космодромі на мисі Канаверал КБ Південне та нідерландська компанія ISILAUNCH підписали протокол завершення інтеграції супутника.

Сам запуск в рамках місії Transporter 3 запланували на 13 січня о 17.25 за київським часом.

Запуск можна подивитися у прямій трансляції:

Раніше амбасадорка України в США Оксана Маркарова повідомляла, що запуск українського космічного апарату Січ заплановано на 10 січня 2022 року.

Джерело: КБ Південне

Фото: КБ Південне