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Космос

Сьогодні у космос на ракеті Falcon 9 запустять український супутник

13 Січня 2022, 08:49
Марта Бондаренко редакторка стрічки
Сьогодні у космос на ракеті Falcon 9 запустять український супутник

На сьогодні, 13 січня, заплановано запуск українського космічного апарату Січ-2-1 з ракетою-носієм Falcon 9 американської компанії SpaceX.

Нагадаємо, що 20 грудня 2021 року на космодромі на мисі Канаверал КБ Південне та нідерландська компанія ISILAUNCH підписали протокол завершення інтеграції супутника.

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Сам запуск в рамках місії Transporter 3 запланували на 13 січня о 17.25 за київським часом.

Запуск можна подивитися у прямій трансляції:

Раніше амбасадорка України в США Оксана Маркарова повідомляла, що запуск українського космічного апарату Січ заплановано на 10 січня 2022 року.

Джерело: КБ Південне

Фото: КБ Південне

Теги
Falcon 9 , Космос , супутник
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