На сьогодні, 13 січня, заплановано запуск українського космічного апарату Січ-2-1 з ракетою-носієм Falcon 9 американської компанії SpaceX.
Нагадаємо, що 20 грудня 2021 року на космодромі на мисі Канаверал КБ Південне та нідерландська компанія ISILAUNCH підписали протокол завершення інтеграції супутника.
Сам запуск в рамках місії Transporter 3 запланували на 13 січня о 17.25 за київським часом.
Запуск можна подивитися у прямій трансляції:
Раніше амбасадорка України в США Оксана Маркарова повідомляла, що запуск українського космічного апарату Січ заплановано на 10 січня 2022 року.
Джерело: КБ Південне
Фото: КБ Південне