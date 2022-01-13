Сегодня, 13 января, запланирован запуск украинского космического аппарата Сич-2-1 с ракетой-носителем Falcon 9 американской компании SpaceX.
Напомним, что 20 декабря 2021 на космодроме на мысе Канаверал КБ Южное и нидерландская компания ISILAUNCH подписали протокол завершения интеграции спутника.
Сам запуск в рамках миссии Transporter 3 запланирован на 13 января в 17.25 по киевскому времени.
Запуск можно посмотреть в прямой трансляции:
Ранее посол Украины в США Оксана Маркарова сообщала, что запуск украинского космического аппарата Січ запланирован на 10 января 2022 года.
Источник: КБ Південне
Фото: КБ Південне