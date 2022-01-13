Сегодня, 13 января, запланирован запуск украинского космического аппарата Сич-2-1 с ракетой-носителем Falcon 9 американской компании SpaceX.

Напомним, что 20 декабря 2021 на космодроме на мысе Канаверал КБ Южное и нидерландская компания ISILAUNCH подписали протокол завершения интеграции спутника.

Сам запуск в рамках миссии Transporter 3 запланирован на 13 января в 17.25 по киевскому времени.

Запуск можно посмотреть в прямой трансляции:

Ранее посол Украины в США Оксана Маркарова сообщала, что запуск украинского космического аппарата Січ запланирован на 10 января 2022 года.

Источник: КБ Південне

Фото: КБ Південне