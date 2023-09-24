Соціальна мережа Bluesky отримала рекордну кількість щоденних активних користувачів. Це сталося після того, як бізнесмен Ілон Маск заявив про можливу обов’язкову платну підписку на X (Twitter) для всіх.

Підприємець пояснив це тим, що оплата підписки буде необхідна для боротьби з арміями ботів на платформі.

Користувачам X ця новина не сподобалася і вони вирішили переметнутися в Bluesky – загалом 53 585 нових реєстрацій. Вся база користувачів платформи налічує приблизно 1,13 млн облікових записів.

Зараз дивляться

Після заяви Маска Bluesky для Android щодня відвідувало півмільйона активних користувачів, а трафік зріс на 20,6% порівняно з попереднім днем.

Поки що компанія не має оцінки використання iOS, а лише каже, що очікується аналогічна тенденція.

Bluesky, яка є альтернативою Twitter, запустив колишній виконавчий директор соцмережі Джек Дорсі в 2023 році. Щоб приєднається до платформи, необхідно отримати код запрошення від друга або подати заявку, після якої ви будете внесені в список очікування.