Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Интернет

Соцсеть Bluesky получила рекордный трафик — причина тому заявление Маска о платном Twitter

24 сентября 2023, 10:50
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Соцмережа Bluesky
Источник: Depositphotos

Социальная сеть Bluesky получила рекордное количество ежедневных активных пользователей. Это произошло после того, как бизнесмен Илон Маск заявил о возможной обязательной платной подписке на X (Twitter) для всех.

Предприниматель объяснил это тем, что оплата подписки будет необходима для борьбы с армиями ботов на платформе.

Пользователям X эта новость не понравилась и они решили переметнуться в Bluesky — в общей сложности 53 585 новых регистраций. Вся база пользователей платформы насчитывает примерно 1,13 млн учетных записей.

Сейчас смотрят

После заявления Маска Bluesky для Android ежедневно посещало полмиллиона активных пользователей, а трафик вырос на 20,6% по сравнению с предыдущим днем.

Пока что у компании нет оценки использования iOS, а лишь говорится, что ожидается аналогичная тенденция.

Bluesky, которая является альтернативой Twitter, запустил бывший исполнительный директор соцсети Джек Дорси в 2023 году. Чтобы присоединится к платформе, необходимо получить код приглашения от друга или подать заявку, после которой вы будете внесены в списк ожидания.

Читайте также:
Ілон МаскБезлимитная помощь: Маск пообещал компенсацию уволенным за лайки в Twitter

Теги
Twitter
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь