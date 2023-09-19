Новий флагман iPhone 15 Pro Max перевірили на продуктивність за допомогою тесту AnTuTu і порівняли з Android-смартфонами. Як виявилося, телефон потужніший за попередника, але слабший за китайський пристрій з ОС від Google.

Так, тест AnTuTu навантажує систему відкриваючи ігри, браузер, програми та інші ресурсомісткі функції, щоб оцінити працездатність пристрою. Виходячи з багатьох показників збирається загальна оцінка, за якою і порівнюють смартфони.

Перевірка на тестах AnTuTu від китайських експертів показала оцінку iPhone 15 Pro Max з 1 ТБ пам’яті в 1 641 883 бали. Це на 10% більше, ніж в iPhone 14 Pro Max, що свідчить про загальні поліпшення. До того ж у флагман 2023 року встановили новий чип A17 Pro, у той час, як у попереднику – А16.

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Утім, стати абсолютним лідером у рейтингу не вдалося – китайський флагман OnePlus Ace 2 Pro виявився кращим на майже 10 тис. очок – 1 648 735 бали. Звісно, на тлі показника в 1,6 млн це не велика різниця, але раніше в Apple був пристойний запас за потужністю під час тестів попередніх iPhone.

Нагадаємо, що у вересні стала доступна нова iOS 17 для смартфонів Apple. Компанія додала купу поліпшень, серед яких злегка оновлений дизайн, новий формат контактів і вигляд будильника під час заряджання смартфона.