Apple не стала додавати обмеження на використання своїх дротів для зарядки iPhone 15. Це означає, що будь-який кабель живлення з USB Type-C буде максимально швидко заряджати новий флагман.

Ще до презентації Apple 12 вересня ходили чутки про те, що компанія занизить потужність зарядки iPhone 15 від аксесуарів сторонніх виробників. Тоді інсайдери припускали, що це потрібно для стимулювання купівлі гаджетів компанії, а не конкурентів. Подібне зустрічалося і з кабелями Lightning для зарядки iPhone, позиціонуючи такі кабелі як несумісні.

Тепер експерти зазначили, що всі iPhone 15 оснащені простими USB Type-C без будь-яких обмежень – новинка підтримує технології USB 3 і USB-PD, якими оснащені всі сучасні фірмові кабелі.

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На відсутність обмежень також вказують і нові аксесуари від виробників електроніки – в описі товарів ще до презентації iPhone 15 вказувалося, що буде підтримка флагмана Apple.

Нагадаємо, що продажі iPhone 15 почнуться вже 22 вересня. Втім, на презентації Apple 12 вересня показали й інші новинки – наприклад, розумні годинники Watch 9 і Watch Ultra 2. І хоча кардинальних змін не відбулося, компанія вміє дивувати.