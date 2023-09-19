Новый флагман iPhone 15 Pro Max проверили на производительность с помощью теста AnTuTu и сравнили с Android-смартфонами. Как оказалось, телефон мощнее предшественника, но слабее китайского устройства с ОС от Google.

Так, тест AnTuTu нагружает систему открывая игры, браузер, программы и другие ресурсоемкие функции, чтобы оценить работоспособность устройства. Исходя из многих показателей собирается общая оценка, по которой и сравнивают смартфоны.

Проверка на тестах AnTuTu от китайских экспертов показала оценку iPhone 15 Pro Max с 1 ТБ памяти в 1 641 883 балла. Это на 10% больше, чем в iPhone 14 Pro Max, что говорит об общих улучшениях. К тому же, во флагман 2023 года установили новый чип A17 Pro, в то время как в предшественнике — А16.

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Впрочем, стать абсолютным лидером в рейтинге не удалось — китайский флагман OnePlus Ace 2 Pro оказался лучшим на почти 10 тыс. очков — 1 648 735 балла. Конечно, на фоне показателя в 1,6 млн это не большая разница, но раньше у Apple был приличный запас по мощности во время тестов предыдущих iPhone.

Напомним, что в сентябре стала доступна новая iOS 17 для смартфонов Apple. Компания добавила кучу улучшений, среди которых слегка обновленный дизайн, новый формат контактов и вид будильника во время зарядки смартфона.