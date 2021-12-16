Компанія Apple випустила нову версію iOS 15.2, яка дозволить скидати пароль на iPhone та iPad без підключення до комп’ютера. Компанія додала цю функцію без попередження — цей крок зробив смартфони незалежнішим.

iPhone часто блокується без можливості відновлення — це відбувається через занадто велику кількість невдалих спроб введення пароля. Для повернення смартфона до життя необхідно було підключати пристрій через Lightning до комп’ютера — процес відбувався за допомогою програми iTunes від Apple.

Як скинути пароль на iPhone без підключення до комп’ютера:

Щоб повернути працездатність смартфону, потрібне підключення до бездротової мережі. Після невдалих спроб введення пароля на екрані з’явиться кнопка Стерти пристрій. При натисканні на функцію потрібно підтвердити свої дії та ввести пароль Apple ID. Після цього пристрій видаляє всі дані та скине всі налаштування до заводських. У користувача на руках буде iPhone як із коробки.

Щоб не втратити всі дані, фотографії та документи, можна зберігати у хмарному сховищі iCloud, а також робити резервні копії ОС свого пристрою.

Також в останньому оновленні з’явилася можливість додавання близьких до цифрового заповіту. Після смерті власника пристрою, обрані люди зможуть отримати доступ до даних із пристроїв та хмарного сховища.