Компания Apple выпустила новую версию iOS 15.2, которая позволит сбрасывать пароль на iPhone и iPad без подключения к компьютеру. Компания добавила эту функцию без предупреждения — этот шаг сделал смартфоны более независимыми.

iPhone часто блокируется без возможности восстановления — это происходит из-за слишком большого количества неудачных попыток ввода пароля. Для возвращения смартфона к жизни необходимо было подключать устройство через Lightning к компьютеру — весь процесс происходил с помощью программы iTunes от Apple.

Как сбросить пароль на iPhone без подключения к компьютеру:

Чтобы вернуть работоспособность смартфону, необходимо подключение к беспроводной сети. После неудачных попыток ввода пароля, на экране появится кнопка Стереть устройство. При нажатии на функцию, нужно подтвердить свои действия и ввести пароль Apple ID. После этого устройство удалит все данные и сбросит все настройки до заводских. У пользователя на руках будет iPhone как из коробки.

Чтобы не потерять все данные, фотографии и документы можно сохранять в облачном хранилище iCloud, а также делать резервные копии ОС своего устройства.

Также в последнем обновлении появилась возможность добавления близких в цифровое завещание. После смерти владельца устройства, избранные люди смогут получить доступ к данным с устройств и облачного хранилища.