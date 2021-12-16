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Сбросить пароль на iPhone и iPad теперь можно без компьютера: инструкция

16 декабря 2021, 09:48
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
iPhone
Источник: Unsplash

Компания Apple выпустила новую версию iOS 15.2, которая позволит сбрасывать пароль на iPhone и iPad без подключения к компьютеру. Компания добавила эту функцию без предупреждения — этот шаг сделал смартфоны более независимыми.

iPhone часто блокируется без возможности восстановления — это происходит из-за слишком большого количества неудачных попыток ввода пароля. Для возвращения смартфона к жизни необходимо было подключать устройство через Lightning к компьютеру — весь процесс происходил с помощью программы iTunes от Apple.

Как сбросить пароль на iPhone без подключения к компьютеру:

Чтобы вернуть работоспособность смартфону, необходимо подключение к беспроводной сети. После неудачных попыток ввода пароля, на экране появится кнопка Стереть устройство. При нажатии на функцию, нужно подтвердить свои действия и ввести пароль Apple ID. После этого устройство удалит все данные и сбросит все настройки до заводских. У пользователя на руках будет iPhone как из коробки.

Чтобы не потерять все данные, фотографии и документы можно сохранять в облачном хранилище iCloud, а также делать резервные копии ОС своего устройства.

Также в последнем обновлении появилась возможность добавления близких в цифровое завещание. После смерти владельца устройства, избранные люди смогут получить доступ к данным с устройств и облачного хранилища.

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Источник
Apple
Теги
iPhone
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