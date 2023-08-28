Для колонизации Марса может понадобиться всего 22 человека, однако это при условии, что они принадлежат к подходящему типу личности. Но не все ученые согласны с таким утверждением.

Исследователи использовали компьютерную программу, известную как агентно-ориентированная модель (ABM), чтобы предсказать, сколько людей будет необходимо, чтобы поддерживать колонию на Марсе. ABM моделирует, насколько хорошо группы реагируют на сложные сценарии в зависимости от их типов личности. Об этом говорится в статье исследователей.

Всего модель рассматривала четыре типа личности:

приятные — не склонные к соперничеству или агрессии;

социумы, которые являются экстравертами и преуспевают в социальных сетях;

реактивные люди, которым трудно справиться с изменениями в распорядке дня;

невротики, которые очень конкурентоспособны и агрессивны.

Затем модель меняла количество каждого типа при выполнении ключевых задач, таких как марсианская добыча полезных ископаемых и сельское хозяйство.

Исследователи обнаружили, что если бы большинство людей были “приятными”, тогда только 22 человека могли бы содержать колонию. Невротиков и реактивных людей понадобилось бы больше.

Однако исследование имеет серьезные пробелы. Например, модель предполагала, что кто-то другой построил инфраструктуру колонии, например, здания, транспортные средства и другое оборудование. Предполагалось также, что первые колонисты имели семилетний запас энергии от миниядерного реактора, подобного тем, которые питают марсоходы, а также что они получали регулярное снабжение с Земли.

Кроме того, в исследовании смоделировали только первые 28 лет колонии. Модели считались успешными, если по крайней мере 10 человек выжили бы до конца миссии.