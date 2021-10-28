Схаменулися: Apple Music виправив карту з “російським” Кримом

Компанія Apple виправила помилку в одному зі своїх додатків та зробила Крим знову українським.

У додатку Apple Music for Artists на карті Крим був зображений як частина Росії.

Про це повідомили у посольстві України у Вашингтоні.

– Чудова новина від наших партнерів в компанії Apple. Сьогодні вони повідомили посольство, що карти в додатку Apple Music for Artists, які раніше містили помилкове зображення Криму як частини РФ, виправлено. Крим – це Україна, – зазначили у посольстві.

Чудова новина від наших партнерів в компанії Apple. Сьогодні вони повідомили Посольство, що карти в додатку Apple Music for Artists, які раніше містили помилкове зображення Криму як частини РФ, виправлено. Крим – це Україна.#CrimeaIsUkraine pic.twitter.com/Rf1HZbzGS6 — UKR Embassy in USA (@UKRintheUSA) October 27, 2021

На цю карту у додатку Apple звернула увагу спільнота Culture Ukraine в Instagram. На скриншотах мапа, на якій артисти мають можливість відстежувати перегляди своїх треків у різних країнах. На ній Крим був віднесений не до території України, а до РФ.

Після того, як ця історія набула розголосу, речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко зазначив, що МЗС доручило посольству України в США звернутися до компанії Apple, щоб розв’язавати це питання.

До речі, це далеко не перший випадок. Раніше уже низка порталів та світових ЗМІ публікували карти, на яких Крим зображений у складі РФ.

Мапу України без Криму публікували британська та російська служби BBC, британська газета The Times, іспанська телерадіокомпанія RTVE, французьке видання Le Monde та американський телеканал CNN.

Ба більше, навіть український телеканал Дом публікував мапу України без Криму.