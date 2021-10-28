Одумались: Apple Musiс исправил карту с “российским” Крымом

Компания Apple исправила ошибку в одном из своих приложений и сделала Крым снова украинским.

В приложении Apple Music for Artists на карте Крым был изображен как часть России.

Об этом сообщили в посольстве Украины в Вашингтоне.

— Прекрасная новость от наших партнеров в компании Apple. Сегодня они сообщили посольство, что карты в приложении Apple Music for Artists, ранее содержавшее ошибочное изображение Крыма как части РФ, исправлено. Крым – это Украина, – отметили в посольстве.

Чудова новина від наших партнерів в компанії Apple. Сьогодні вони повідомили Посольство, що карти в додатку Apple Music for Artists, які раніше містили помилкове зображення Криму як частини РФ, виправлено. Крим — це Україна.#CrimeaIsUkraine pic.twitter.com/Rf1HZbzGS6 — UKR Embassy in USA (@UKRintheUSA) October 27, 2021

На эту карту в приложении Apple обратило внимание сообщество Culture Ukraine в Instagram. На скриншотах карта, на которой у артистов есть возможность отслеживать просмотры своих треков в разных странах. На нем Крым был отнесен не к территории Украины, а к РФ.

После того, как эта история получила огласку, спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко отметил, что МИД поручил посольству Украины в США обратиться к компании Apple, чтобы решить этот вопрос.

Кстати, это далеко не первый случай. Ранее уже ряд порталов и мировых СМИ публиковали карты, на которых Крым изображен в составе РФ.

Карту Украины без Крыма публиковали британская и российская службы BBC, британская газета The Times, испанская телерадиокомпания RTVE, французское издание Le Monde и американский телеканал CNN.

Более того, даже украинский телеканал Дом публиковал карту Украины без Крыма.