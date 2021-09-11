Xiaomi почала блокувати смартфони користувачів в окупованому Криму

Китайська компанія Xiaomi почала блокувати смартфони користувачів, які проживають в окупованому Криму, а також на Кубі, в Ірані, Сирії, Північній Кореї, Судані.

Офіційної заяви від Xiaomi поки не надходило.

Масове блокування пристроїв було зафіксовано протягом вересня. Через кілька днів після покупки нового гаджета користувачі бачили на екрані повідомлення про те, що політика Xiaomi не дозволяє продаж продукту на цій території.

Скарги на блокування смартфонів почали з’являтися на початку вересня на Reddit і в тематичних спільнотах в Facebook.

В умовах продажу Xiaomi йдеться, що її пристрої підпадають під дію законів про експортний контроль, в тому числі американських.

– Клієнт не може експортувати продукцію, придбану у продавця, в будь-яку країну або територію або третій особі, якщо це заборонено законами про експортний контроль. Заборонені країни і території включають в себе Кубу, Іран, Сирію, Північну Корею, Судан і Крим, – наголошується в правилах.

Por si te preguntabas porque algunos Xiaomi están siendo bloqueados en #Cuba, por si te preguntabas porqué #ETECSA no vende teléfonos #Xiaomi…https://t.co/GHIwkbQkSP pic.twitter.com/cc7nWYnjRW — TecnoLike Plus (@tecnolikeplus) September 9, 2021

Для ввезення пристроїв в ці регіони потрібно отримати спеціальний дозвіл. При цьому про блокування експортованих туди телефонів не йдеться.