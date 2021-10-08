Сервіс Apple Music for Artists зображає карту України без Криму. На це звернув увагу музикант Макс Пташник, який поділився своєю знахідкою в Facebook.

Артист заявив, що цей інцидент змушує його сумувати.

Користувачі мережі почали реагувати на інцидент — Андрій Фріл зазначив, що у нього в додатку Ялта зображається українською, але Крим — ні.

Коментатори також виявили аналогічну ситуацію з іншим музичним сервісом – Spotify.

Представники компаній поки ніяк не відреагували на скарги користувачів.

Раніше Apple вже потрапляла в скандал через Крим — компанія підкорилася вимогам Росії зображати у своїх сервісах окупований півострів частиною федерації. Так, 2019 року у додатках Apple Maps і Weather сервіс зображав анексовані території частиною Росії.

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Але зміни стосувалися лише мешканців РФ. Наприклад, в Британії додаток Apple Maps показує межу між Кримом і Херсонською областю як регіональну.

Після звернення МЗС України до Apple, компанія провела аудит зображення “спірних територій”. Українським користувачам міста в Криму показуються як державні.

Нагадаємо, що компанія Xiaomi почала блокувати смартфони користувачів, які проживають в окупованому Криму, а також на Кубі, в Ірані, Сирії, Північної Кореї, Судані.