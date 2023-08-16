Сьогодні Instagram – не лише платформа для постингу фотографій, а й справжній світ блогерів та бізнесу. В Instagram люди ведуть повноцінні блоги, розповідаючи підписникам довгі історії зі свого життя.

Щоб ваші довгі текстові пости читала аудиторія, дуже важливо правильно структурувати текст. Найпростіше це зробити абзацами.

Інстаграмні пости, розділені на абзаци, не лише естетично виглядають, а й легше сприймаються підписниками. Як зробити абзац в Instagram, дізнавалися Факти ICTV.

Загадковий пробіл

Щоб легко зробити абзац в Instagram, ви можете скористатися пробілом. Алгоритм тут простий:

Перейдіть в Instagram, додайте фото, яке будете публікувати.

Напишіть свій текст та розбийте його на абзаци, вставляючи цей пробіл між блоками тексту.

Збережіть допис та опублікуйте.

Після публікації перевірте, чи зʼявилися абзаци.

Щоб довго не шукати, секретний пробіл ви можете скопіювати тут «⠀». Він тут в лапках.

Спеціальний Telegram-бот

Це найпростіший спосіб зробити абзаци в тексті для Instagram. Для цього скористайтеся ботом @text4instabot:

Перейдіть в Telegram-бот @text4instabot.

Натисніть Розпочати.

Напишіть свій текст для Instagram, розділяючи його абзацами.

Відправте готовий текст боту.

У відповідь бот надішле ваш текст вже з секретними абзацами.

Вам залишається лише скопіювати готовий текст та вставити його в допис.

За допомогою Word чи Google Docs

Вам необхідно написати свій текст у документі Word або Google Docs та розбити його на абзаци, увімкнувши невидимі символи.

Після крапки в кінці абзацу у вас має стояти невидимий символ ¶. Коли тест буде готовий, перевірте, чи не стоять в кінці абзацу та на місці розривів зайві пробіли. Якщо все гаразд, просто скопіюйте текст і вставте його в Instagram.

Як зробити абзац на телефоні

Перейдіть в Instagram та оберіть фото, яке будете публікувати. Тепер напишіть текст, але в кінці абзацу поставте крапку без пробілу.

Натисніть кнопку Введення без пробілу двічі. Кнопка Введення розміщена на клавіатурі з цифрами та символами.

Повторіть алгоритм стільки разів, скільки потрібно поставити абзаців.