Сегодня Instagram — это не только платформа для постинга фотографий, но и настоящий мир блогеров и бизнеса. В Instagram люди ведут полноценные блоги, рассказывая подписчикам длинные истории из своей жизни.

Чтобы ваши длинные текстовые посты читала аудитория, очень важно правильно структурировать текст. Проще всего это сделать абзацами.

Инстаграмные посты, разделенные на абзацы, не только эстетично выглядят, но и легче воспринимаются подписчиками. Как сделать абзац в Instagram, узнавали Факты ICTV.

Загадочный пробел

Чтобы легко сделать абзац в Instagram, вы можете использовать пробел. Алгоритм здесь прост:

Перейдите в Instagram, добавьте фото, которое будете публиковать.

Напишите свой текст и разбейте его на абзацы, вставив этот пробел между блоками текста.

Сохраните и опубликуйте.

После публикации проверьте, появились ли абзацы.

Чтобы долго не искать, секретный пробел вы можете скопировать здесь «⠀». Он в кавычках.

Специальный Telegram-бот

Это самый простой способ сделать абзацы в тексте для Instagram. Для этого используйте бот @text4instabot:

Перейдите в Telegram-бот @text4instabot

Нажмите Начать.

Напишите свой текст для Instagram, разделив его на абзацы.

Отправьте готовый текст боту.

В ответ бот отправит ваш текст уже с секретными абзацами.

Все, что вам нужно сделать, это скопировать готовый текст и вставить его в пост.

Word или Google Docs

Вам необходимо написать свой текст в документе Word или Google Docs и разбить его на абзацы, включив невидимые символы.

После точки в конце абзаца у вас должен стоять невидимый символ ¶. Когда тест будет готов, проверьте, не стоит ли в конце абзаца и на месте разрывов лишних пробелов. Если все в порядке, просто скопируйте текст и вставьте его в Instagram.

Как сделать абзац на телефоне

Перейдите в Instagram и выберите фото, которое будете публиковать. Теперь напишите текст, но в конце абзаца поставьте точку без пробела.

Дважды нажмите кнопку Ввода без пробела. Кнопка Ввода находится на клавиатуре с цифрами и символами.

Повторите алгоритм столько раз, сколько нужно поставить абзацев.