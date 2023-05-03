Крестный отец искусственного интеллекта (ИИ) Джеффри Хинтон уволился с Google и сообщил об опасности своей разработки.

Говорит, ChatGPT, нейронные сети и чат-боты стремительно развиваются и вскоре достигнут умственного уровня человека.

— Я утешаю себя обычным оправданием — если бы я этого не сделал, это сделал бы кто-то другой, — отметил Джеффри.

Путь доктора Хинтона от первооткрывателя искусственного интеллекта до предсказателя гибели является знаменательным моментом для технологической отрасли, возможно, самым важным переломным моментом за последние десятилетия.

Многих инсайдеров отрасли гложет страх, что они выпускают что-то опасное на волю. Генеративный ИИ уже может быть инструментом дезинформации. Вскоре это может стать угрозой для рабочих мест.

Более того, Хинтон считает, что ИИ могут использовать “плохие деятели”, например, такие как президент РФ Владимир Путин.

— Это лишь худший сценарий — сценарий кошмара. Вы можете себе представить, что, например, какой-то плохой деятель, как Путин, решил дать роботам возможность создавать собственные подцели вроде: Мне нужно получить больше власти, — отметил Джеффри.

Сейчас он не сомневается в том, что ИИ может стать умнее людей, а соревнования между Google, Microsoft и другими компаниями перерастет в глобальную гонку, которая не остановится без регулирования.