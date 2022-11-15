Старі сандалі Стіва Джобса продали на аукціоні за $218 тис. Так, взуття бренду Birkenstocks одного із творців Apple продали за неймовірну суму.

Джобс запам’ятався світу не лише винаходами, а й своїми уподобаннями в одязі – він завжди носив чорну водолазку, джинси та кросівки. Однак колишній глава Apple також любив свої сандалі, які носив у 70-х та 80-х роках.

Birkenstocks купив невідомий покупець в аукціонного будинку Джульєн.

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– Стів Джобс носив ці сандалії у багато поворотних моментів історії Apple. У 1976 році він започаткував комп’ютер Apple в гаражі Лос-Альтос разом зі співзасновником Apple Стівом Возняком, час від часу одягаючи ці сандалії, – описали лот представники аукціонного будинку.

Відомо, що початкова ставка була на рівні $60 тис. Навіть цю суму можна назвати величезною за поношені сандалі. Нова пара такого ж взуття продається за $125.

За словами матері дитини від Стіва Джобса Крісанни Бреннан, інженер дуже любив свої сандалі й носив їх навіть узимку.

– Birkenstocks були частиною його простої сторони. Вони були його уніформою. Найдивовижніше в уніформі те, що вам не потрібно турбуватися про те, що вдягнути вранці, – заявила Бреннан.

Речі Джобса продаються вже багато років – у липні продали легендарний прототип комп’ютера Apple-1 за $677 тис. Його особисто спаяв Стів Возняк у 1976 році, а його системну плату використав свого часу Стів Джобс для демонстрації можливостей апарату.