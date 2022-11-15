Старые сандали Стива Джобса продали на аукционе за $218 тыс. Так, обувь бренда Birkenstocks одного из создателей Apple продали з невероятную сумму.

Джобс запомнился миру не только изобретениями, но и своими предпочтениями в одежде — он всегда носил черную водолазку, джинсы и кроссовки. Однако бывший глава Apple также любил свои сандали, которые носил в 70-х и 80-х годах.

Birkenstocks купил неизвестный покупатель у аукционного дома Джульен.

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— Стив Джобс носил эти сандалии во многие поворотные моменты истории Apple. В 1976 году он положил начало компьютеру Apple в гараже Лос-Альтос вместе с соучредителем Apple Стивом Возняком, время от времени надевая эти сандалии, — описали лот представители аукционного дома.

Известно, что начальная ставка была на уровне $60 тыс. Даже эту сумму можно назвать огромной за поношенные сандали. Новая пара такой же обуви продается за $125.

По словам матери ребенка от Стива Джобса Крисанны Бреннан, инженер очень любил свои сандали, и носил их даже зимой.

— Birkenstocks были частью его простой стороны. Они были его униформой. Самое замечательное в униформе то, что вам не нужно беспокоиться о том, что надеть утром, — заявила Бреннан.

Вещи Джобса продаются уже многие годы — в июле продали легендарный прототип компьютера Apple-1 за $677 тыс. Его лично спаял Стив Возняк в 1976 году, а его системную плату использовал в свое время Стив Джобс для демонстрации возможностей аппарата.