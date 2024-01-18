Компанія Apple планує виплатити власникам iPhone по $349 (близько 13 тис. грн) за проблему з однією з найпопулярніших моделей. Йдеться про iPhone 7 і iPhone 7 Plus.

Кому Apple заплатить за несправні iPhone

Так, усе почалося з колективного позову в США – у 2023 році корпорація погодилася виплатити $35 млн, щоб врегулювати справу про несправні iPhone. Як виявилося, в iPhone 7 і iPhone 7 Plus були проблеми зі звуком через несправний чипсет.

Ті, хто заплатив за ремонт несправного iPhone 7, отримають по $349, а всі інші – по $125.

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Багато користувачів вже почали отримувати повідомлення про те, що їм передбачена компенсація і дається на вибір система оплати.

Нагадаємо, що Apple виплатить по $90 власникам старих iPhone через приховане уповільнення пристроїв. Спочатку в компанії заперечували факт уповільнення, але потім визнали це і погодилися на компенсацію.

І поки корпорація розплачується за попередні пристрої, стало відомо, що в iPhone 16 з’явиться нова кнопка. Вона відповідатиме за зйомку камери, і її розмістять під кнопкою блокування. Вона також буде елементом керування просторовим відео для гарнітури змішаної реальності Apple Vision Pro.