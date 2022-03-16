Сайти Росії та Білорусі стануть небезпечними для користувачів мережі. Тепер більшість браузерів не відкриватимуть сторінки цих країн з міркувань безпеки.

Про це заявив голова Мінцифри Михайло Федоров.

Так, це стало можливим завдяки рішенню великих GeoTrust, Sectigo, DigiCert, Thawte та Rapid, які видають сертифікати безпеки для сайтів. Наявність цих документів на сторінках мережі підтверджує безпеку систем передачі персональних даних. Наприклад, заповнення реквізитів банківської картки в автоматичному режимі.

Тепер сайти РФ та Білорусі залишаться без цих документів – компанії відмовляються надавати нові та оновлювати старі. Більшість браузерів Google Chrome, Safari, Opera, Microsoft Edge, Mozilla Firefox забороняють переходити на такі сайти. Якщо захист сервісу можна обійти — це робиться на страх і ризик користувача.

Нагадаємо, що навіть українці можуть допомогти в інформаційній війні за допомогою простої гри. Так, у Мінцифри розповіли про сайт, за допомогою якого можна надсилати безліч запитів на блокування сторінок РФ. Новинка не шкодить браузеру або комп’ютеру — за годину гри надсилається близько 20 тис. запитів на зупинення роботи сторінок країни-агресора.