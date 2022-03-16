Сайты России и Беларуси станут небезопасными для пользователей сети. Теперь большинство браузеров не будут открывать страницы этих стран из соображений безопасности.

Об этом заявил глава Минцифры Михаил Федоров.

Так, это стало возможным благодаря решению крупных GeoTrust, Sectigo, DigiCert, Thawte и Rapid, которые выдают сертификаты безопасности для сайтов. Наличие этих документов на страницах сети подтверждает безопасность систем для передачи персональных данных. К примеру, для заполнения реквизитов банковской карточки в автоматическом режиме.

Теперь сайты РФ и Беларуси останутся без этих документов — компании отказываются предоставлять новые и обновлять старые. Большинство браузеров — Google Chrome, Safari, Opera, Microsoft Edge, Mozilla Firefox запрещают переходить на такие сайты. Если защиту сервиса и можно обойти — это делается на страх и риск пользователя.

Напомним, что даже жители Украины могут помочь в информационной войне с помощью простой игры. Так, в Минцифре рассказали о сайте, с помощью которого можно отправлять огромное количество запросов на блокировку страниц РФ. Новинка не наносит вред браузеру или компьютеру — за час игры отправляется около 20 тыс. запросов на приостановление работы страниц страны-агрессора.