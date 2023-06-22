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Розмитнення авто, документи про освіту і не тільки: у Дії з’явиться 5 нових послуг

22 Червня 2023, 19:15
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Дія, телефон
Джерело: Pexels

Найближчим часом у застосунку Дія з’являться п’ять нових послуг. Йдеться про розмитнення авто, зміну місця проживання та не тільки.

У Мінцифри зазначили, що вони продовжують цифровізувати найпопулярніші сервіси, щоб українці не ходили держустановами та забули про черги.

Які сервіси з’являться в Дії:

  • Відшкодування вкладів. Вкладники збанкрутілих банків незабаром зможуть подати заяву в застосунку про відшкодування своїх вкладів. Наразі Мінцифри працює над послугою разом із Фондом гарантування вкладів.
  • Розмитнення авто. У Мінцифри доопрацьовують закон, після чого його має ухвалити Верховна Рада.
  • Зміна місця проживання. Після зміни місця проживання зміна статусу в реєстрі відбуватиметься автоматично.
  • Перереєстрація авто в разі купівлі-продажу. Незабаром у Дії це можна буде зробити в кілька кліків та за допомогою QR-коду. Продавець і покупець зможуть оформити договір у застосунку та підписати його після перевірки Головним сервісним центром.
  • Документи про освіту. Наразі триває робота над тим, щоб стали доступними атестати та дипломи. Документами можна буде скористатися під час вступу до закладів вищої освіти або при працевлаштуванні.

Зовсім нещодавно в Дії з’явилася нова функція – скасування ФОП. Головна перевага – швидкість і зручність, проте поки що новинка доступна як бета-тест.

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Джерело
Міністерство цифрової трансформації
Теги
Дія
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