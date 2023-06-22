Найближчим часом у застосунку Дія з’являться п’ять нових послуг. Йдеться про розмитнення авто, зміну місця проживання та не тільки.

У Мінцифри зазначили, що вони продовжують цифровізувати найпопулярніші сервіси, щоб українці не ходили держустановами та забули про черги.

Які сервіси з’являться в Дії:

Відшкодування вкладів. Вкладники збанкрутілих банків незабаром зможуть подати заяву в застосунку про відшкодування своїх вкладів. Наразі Мінцифри працює над послугою разом із Фондом гарантування вкладів.

Вкладники збанкрутілих банків незабаром зможуть подати заяву в застосунку про відшкодування своїх вкладів. Наразі Мінцифри працює над послугою разом із Фондом гарантування вкладів. Розмитнення авто. У Мінцифри доопрацьовують закон, після чого його має ухвалити Верховна Рада.

У Мінцифри доопрацьовують закон, після чого його має ухвалити Верховна Рада. Зміна місця проживання. Після зміни місця проживання зміна статусу в реєстрі відбуватиметься автоматично.

Після зміни місця проживання зміна статусу в реєстрі відбуватиметься автоматично. Перереєстрація авто в разі купівлі-продажу. Незабаром у Дії це можна буде зробити в кілька кліків та за допомогою QR-коду. Продавець і покупець зможуть оформити договір у застосунку та підписати його після перевірки Головним сервісним центром.

Незабаром у Дії це можна буде зробити в кілька кліків та за допомогою QR-коду. Продавець і покупець зможуть оформити договір у застосунку та підписати його після перевірки Головним сервісним центром. Документи про освіту. Наразі триває робота над тим, щоб стали доступними атестати та дипломи. Документами можна буде скористатися під час вступу до закладів вищої освіти або при працевлаштуванні.

Зовсім нещодавно в Дії з’явилася нова функція – скасування ФОП. Головна перевага – швидкість і зручність, проте поки що новинка доступна як бета-тест.