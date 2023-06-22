Найближчим часом у застосунку Дія з’являться п’ять нових послуг. Йдеться про розмитнення авто, зміну місця проживання та не тільки.
У Мінцифри зазначили, що вони продовжують цифровізувати найпопулярніші сервіси, щоб українці не ходили держустановами та забули про черги.
Які сервіси з’являться в Дії:
- Відшкодування вкладів. Вкладники збанкрутілих банків незабаром зможуть подати заяву в застосунку про відшкодування своїх вкладів. Наразі Мінцифри працює над послугою разом із Фондом гарантування вкладів.
- Розмитнення авто. У Мінцифри доопрацьовують закон, після чого його має ухвалити Верховна Рада.
- Зміна місця проживання. Після зміни місця проживання зміна статусу в реєстрі відбуватиметься автоматично.
- Перереєстрація авто в разі купівлі-продажу. Незабаром у Дії це можна буде зробити в кілька кліків та за допомогою QR-коду. Продавець і покупець зможуть оформити договір у застосунку та підписати його після перевірки Головним сервісним центром.
- Документи про освіту. Наразі триває робота над тим, щоб стали доступними атестати та дипломи. Документами можна буде скористатися під час вступу до закладів вищої освіти або при працевлаштуванні.
Зовсім нещодавно в Дії з’явилася нова функція – скасування ФОП. Головна перевага – швидкість і зручність, проте поки що новинка доступна як бета-тест.