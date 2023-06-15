Величезний астероїд 2020 DB5 пролетить максимально близько до Землі 15 червня. Його розміри становлять 99 нарвалів.

За даними сервісу для стеження за астероїдами від NASA, космічне тіло пролетить на відстані 4,3 млн км від нашої планети, що в понятті космосу просто мізерний відрізок.

Його проліт відбудеться слідом за кількома іншими космічними каменями значних розмірів, що пролетіли повз планету.

Астероїд 2020 DB5 має воістину колосальні розміри – його діаметр у середньому перевищує 500 метрів. Швидкість руху – 36 км/с.

І хоча шанси на зіткнення космічного тіла із Землею практично нульові, вчені впевнені, що він міг би знищити цілий континент. Про це стверджують в Інституті науки Девідсона.

Астероїди рідко долітають до Землі, але 19 квітня це сталося – над Києвом вибухнув болід, не долетівши до поверхні планети. Це сталося на висоті 38 км, через що жителі області побачили в небі яскравий спалах. Деякі шматки мали вагу понад 1 кг. Багато хто припускав, що це був супутник, який збили.