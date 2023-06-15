Огромный астероид 2020 DB5 пролетит максимально близко к Земле 15 июня. Его размеры составляют 99 нарвалов.

По данным сервиса для слежения за астероидами от NASA, космическое тело пролетит на расстоянии 4,3 млн км от нашей планеты, что в понятии космоса просто мизерный отрезок.

Его пролет произойдет вслед за несколькими другими космическими камнями значительных размеров, пролетевшими мимо планеты.

Астероид 2020 DB5 имеет поистине колоссальные размеры — его диаметр в среднем превышает 500 м. Скорость движения — 36 км/с.

И хотя шансы на столкновение космического тела с Землей практически нулевые, ученые уверены, что он мог бы уничтожить целый континент. Об этом утверждают в Институте науки Дэвидсона.

Астероиды редко долетают до Земли, но 19 апреля это случилось — над Киевом взорвался болид, не долетев до поверхности планеты. Это произошло на высоте 38 км, из-за чего жители области увидели в небе яркую вспышку. Некоторые куски имели вес более 1 кг. Многие предполагали, что это был спутник, который сбили.